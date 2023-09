Concert Cathédrale de CHARTRES Chartres, 1 octobre 2023, Chartres.

Concert Dimanche 1 octobre, 16h00 Cathédrale de CHARTRES

commun avec l’OH de Compiègne

PROGRAMME :

Fanfare for the common man

Jupiter

Finlandia

Procession of the nobles

Ave Maria

Cathédrale de CHARTRES , 28000 Chartres Chartres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T16:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

2023-10-01T16:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00