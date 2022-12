Nuit des Cathédrales Cathédrale de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Nuit des Cathédrales Cathédrale de Bordeaux, 12 mai 2023, Bordeaux. Nuit des Cathédrales Vendredi 12 mai 2023, 21h00 Cathédrale de Bordeaux

Entrée libre.

Rendez-vous le 12 mai à 21h pour la nuit des cathédrales place Pey-Berland ! Cathédrale de Bordeaux Place Pey Berland 33000 Bordeaux Bordeaux Centre Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Comme chaque année, la cathédrale se pare de lumière. Le Chœur Voyageur et la Cie Volt Experience nous proposent une soirée exceptionnelle illustrée par un mapping vidéo. Vendredi 12 et Samedi 13 mai

2 séances par soir : 21h et 22h15

Le Chœur Voyageur (direction artistique Alexis Duffaure)

La Cie Volt Experience (direction artistique Fanfy Garcia)

