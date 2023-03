Concert des Petits Chanteurs à La Croix de Bois Cathédrale de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Concert des Petits Chanteurs à La Croix de Bois Cathédrale de Bordeaux, 30 avril 2023, Bordeaux. Concert des Petits Chanteurs à La Croix de Bois Dimanche 30 avril, 16h30 Cathédrale de Bordeaux Tarifs : de 8 € à 35 €. Décrits comme des « ambassadeurs de la France » aux « voix cristallines », les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommés pour son ouverture et sa précision.

Vivant en internat en Bourgogne, à Autun, les Petits Chanteurs suivent un cursus musique-étude en horaires aménagés. Le programme met en lumière la mission d’Ambassadeur de la France et de la Paix des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Le choeur vous interprétera des grands classiques de la musique sacrée comme l’Ave Maria de Schubert, le O Magnum Mysterium de Victoria ou le Cantique de Jean-Racine de Fauré mais aussi des oeuvres plus actuelles et contemporaines tel que l’hymne à l’amour ou Emmenez-moi au bout de la terre. Un spectacle familial et accessible à tous. Cathédrale de Bordeaux Place Pey Berland 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.epccb.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

