Concert Exceptionnel du Schola Cantorum de l’Ecole Cardinal Vaughan de Londres Cathedrale de Bayeux Bayeux, 16 juillet 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

l’Excellent Choeur d’Enfants de l’Ecole de Cardinal Vaughan de Londres offre un concert du Requiem de Fauré.

16 juillet 2023 à 20h30.

Entrée Libre !!.

2023-07-16 20:30:00 fin : 2023-07-16 22:00:00. .

Cathedrale de Bayeux Rue du Bienvenu, 14400 Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie



the Excellent Children’s Choir of the Cardinal Vaughan School in London offer a concert of Fauré’s Requiem.

july 16, 2023 at 8:30pm.

Free admission!

el Excellent Children’s Choir de la Cardinal Vaughan School de Londres ofrece un concierto del Réquiem de Fauré.

16 de julio de 2023 a las 20.30 h.

Entrada gratuita

der hervorragende Kinderchor der Cardinal Vaughan School in London bietet ein Konzert mit Faurés Requiem an.

16. Juli 2023 um 20:30 Uhr.

Freier Eintritt!!!

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité