Rendez-vous à la Cathédrale – Contemplations Cathédrale de Bayeux Bayeux, 13 juillet 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Pour sa deuxième édition, le rendez-vous bayeusain se dote d’un nouveau nom : Contemplations. Au détour d’une flânerie au pied de la grande dame, les visiteurs plongent au coeur d’une ode poétique magistrale. Pour cette seconde édition imaginée par la société Spectaculaires, le son et lumière s’étoffe et investit désormais l’intégralité de la rue Lambert Leforestier. Ce n’est plus cinq mais neuf fleurs aux facettes géantes qui emporteront petits et grands dans une (re)découverte de la somptueuse cathédrale et de ses vitraux contemporains..

2023-07-13 22:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Cathédrale de Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie



For its second edition, the Bayeus event has a new name: Contemplations. A stroll around the foot of the Grande Dame will plunge visitors into the heart of a masterly poetic ode. For this second edition, imagined by the Spectaculaires company, the sound and light show has been expanded to take over the entire rue Lambert Leforestier. Not five, but nine giant faceted flowers will take young and old on a (re)discovery of the sumptuous cathedral and its contemporary stained-glass windows.

En su segunda edición, la manifestación de Bayeus tiene un nuevo nombre: Contemplaciones. Pasee a los pies de la Grande Dame y se sumergirá en una oda poética magistral. Para esta segunda edición, ideada por la compañía Spectaculaires, el espectáculo de luz y sonido se ha ampliado para ocupar toda la rue Lambert Leforestier. No serán cinco, sino nueve las flores con facetas gigantes que llevarán a grandes y pequeños a (re)descubrir la suntuosa catedral y sus vidrieras contemporáneas.

Für seine zweite Ausgabe hat sich das Treffen in Bayeusain einen neuen Namen gegeben: Contemplations. Bei einem Spaziergang am Fuße der Grande Dame tauchen die Besucher in das Herz einer meisterhaften poetischen Ode ein. Für diese zweite Ausgabe, die von der Firma Spectaculaires konzipiert wurde, wurde das Ton- und Lichtprogramm erweitert und erstreckt sich nun über die gesamte Rue Lambert Leforestier. Nicht mehr fünf, sondern neun Blumen mit riesigen Facetten werden Groß und Klein auf eine (Wieder-)Entdeckung der prächtigen Kathedrale und ihrer zeitgenössischen Glasmalereien mitnehmen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité