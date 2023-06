Les Médiévales de Bayeux – Les temps forts Cathédrale de Bayeux Bayeux, 1 juillet 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Déjà 36 ans que des fêtes médiévales grandioses animent Bayeux chaque premier week-end de juillet. Les festivités commencent avec la grande parade nocturne du vendredi sur le thème du feu, choisi cette année. Retrouvez aussi les artisans du marché médiéval dans les rues de la cité tout le week-end..

Samedi 2023-07-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-02 . .

Cathédrale de Bayeux Rue du Bienvenu

Bayeux 14400 Calvados Normandie



For 36 years now, Bayeux’s medieval festivities have been held every first weekend in July. The festivities get underway with the great Friday night parade on the theme of fire, chosen this year. You’ll also find craftsmen from the medieval market in the streets of the town all weekend long.

Desde hace 36 años, Bayeux anima sus fiestas medievales cada primer fin de semana de julio. Las fiestas comienzan con el gran desfile del viernes por la noche sobre el tema del fuego, elegido este año. También encontrará artesanos del mercado medieval en las calles de la ciudad durante todo el fin de semana.

Bereits seit 36 Jahren beleben grandiose mittelalterliche Feste Bayeux an jedem ersten Wochenende im Juli. Die Feierlichkeiten beginnen mit der großen Nachtparade am Freitag unter dem Motto « Feuer », das dieses Jahr gewählt wurde. Finden Sie außerdem das ganze Wochenende über Handwerker auf dem mittelalterlichen Markt in den Straßen der Stadt.

Mise à jour le 2023-06-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité