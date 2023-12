Concert Amaury Vassili Cathédrale Dax, 4 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

A 34 ans, avec plus d’1 million d’albums vendus , le jeune ténor surprend encore en étoffant son style lyrique-pop de nouvelles cordes !.

Cathédrale Place Rocger Ducos

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



At the age of 34, with over 1 million albums sold, the young tenor continues to surprise by adding new strings to his lyrical-pop style!

A sus 34 años, y con más de un millón de discos vendidos, el joven tenor no deja de sorprender añadiendo nuevas cuerdas a su estilo lírico-pop

Mit 34 Jahren und über einer Million verkaufter Alben überrascht der junge Tenor immer noch, indem er seinen lyrischen Pop-Stil mit neuen Streichern erweitert!

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Grand Dax