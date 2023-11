Dax Tellement Noël : Fresque lumineuse et musicale Cathédrale Dax, 22 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Une fresque lumineuse et musicale illumine la cathédrale pour enchanter la « féerie de Noël »..

2023-12-22 fin : 2023-12-24 22:00:00. .

Cathédrale Place Roger Ducos

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



A luminous and musical fresco illuminates the cathedral to enchant the « enchantment of Christmas ».

Un fresco de luz y música ilumina la catedral para encantar al « encanto navideño ».

Ein Licht- und Musikfresko beleuchtet die Kathedrale, um den « Weihnachtszauber » zu verzaubern.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Grand Dax