Concert chants Basques Cathédrale Dax, 19 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Par le Chœur mixte Itsasoa de Biarritz. Leur répertoire chante la mer, l’amour, l’amitié, la fête et la richesse historique du Pays Basque..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Cathédrale Place Roger Ducos

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



By the Itsasoa mixed choir from Biarritz. Their repertoire sings of the sea, love, friendship, celebration and the rich history of the Basque Country.

A cargo del coro mixto Itsasoa de Biarritz. Su repertorio canta al mar, al amor, a la amistad, a las fiestas y a la rica historia del País Vasco.

Vom gemischten Ch?ur Itsasoa aus Biarritz. Ihr Repertoire besingt das Meer, die Liebe, die Freundschaft, das Fest und den historischen Reichtum des Baskenlandes.

