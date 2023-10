Concert du trio aquilon Cathédrale Dax, 11 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Les grands thèmes de la musique classique autour de l’orgue, de la flûte et du saxophone. Avec Christophe Piedoux (Orgue), Bruno Marq (Flûte) et Philippe Lacrouzade (Saxophone)..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Cathédrale Place Roger Ducos

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



The great themes of classical music on organ, flute and saxophone. With Christophe Piedoux (Organ), Bruno Marq (Flute) and Philippe Lacrouzade (Saxophone).

Los grandes temas de la música clásica al órgano, la flauta y el saxofón. Con Christophe Piedoux (Órgano), Bruno Marq (Flauta) y Philippe Lacrouzade (Saxofón).

Die großen Themen der klassischen Musik rund um die Orgel, die Flöte und das Saxophon. Mit Christophe Piedoux (Orgel), Bruno Marq (Flöte) und Philippe Lacrouzade (Saxophon).

