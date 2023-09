Concert du trio aquilon Cathédrale Dax, 22 octobre 2023, Dax.

Dax,Landes

Les grands thèmes de la musique classique : autour de l’orgue, de la flûte et du saxophone..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Cathédrale Place Roger Ducos

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



The great themes of classical music: around the organ, flute and saxophone.

Los grandes temas de la música clásica: en torno al órgano, la flauta y el saxofón.

Die großen Themen der klassischen Musik: rund um Orgel, Flöte und Saxophon.

