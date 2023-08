Festival Entre Voix Cathédrale Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes Festival Entre Voix Cathédrale Dax, 28 septembre 2023, Dax. Dax,Landes Jeudi 28

Chœur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois

Chœur mixte Kantauri d’Urrugne (64) Vendredi 29

Peña Ezin Aseak de Bayonne (64)

Chœur mixte En Daban de Jurançon (64) Samedi 30

Chœur mixte Le Chœur Voyageur de Bordeaux (33).

Cathédrale Place Roger Ducos

Thursday 28th

Cercle Choral Dacquois Men’s Choir

Kantauri mixed choir from Urrugne (64) Friday 29th

Peña Ezin Aseak from Bayonne (64)

En Daban mixed choir from Jurançon (64) Saturday 30th

Le Ch?ur Voyageur mixed choir from Bordeaux (33) Jueves 28

Coro masculino Cercle Choral Dacquois

Coro mixto Kantauri de Urrugne (64) Viernes 29

Peña Ezin Aseak de Bayona (64)

Coro mixto En Daban de Jurançon (64) Sábado 30

Coro mixto Le Ch?ur Voyageur de Burdeos (33) Donnerstag 28

Ch?ur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois (Männerchor des Cercle Choral Dacquois)

Gemischter Chor Kantauri aus Urrugne (64) Freitag 29

Peña Ezin Aseak aus Bayonne (64)

Gemischter Ch?ur En Daban aus Jurançon (64) Samstag 30

