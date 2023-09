Cet évènement est passé Visite libre de la Cathédrale Santa Maria Assunta Cathédrale d’Ajaccio Ajaccio Catégories d’Évènement: Ajaccio

Corse-du-Sud Visite libre de la Cathédrale Santa Maria Assunta Cathédrale d’Ajaccio Ajaccio, 16 septembre 2023, Ajaccio. Visite libre de la Cathédrale Santa Maria Assunta 16 et 17 septembre Cathédrale d’Ajaccio La Cathédrale Santa Maria Assunta construite au 16ème siècle est consacrée à Notre Dame de l’Assomption. Cathédrale d’Ajaccio rue Forcioli Conti, 20000 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud Corse 0495210767 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 Cathédrale d’Ajaccio Détails Catégories d’Évènement: Ajaccio, Corse-du-Sud Autres Lieu Cathédrale d'Ajaccio Adresse rue Forcioli Conti, 20000 Ajaccio Ville Ajaccio Departement Corse-du-Sud Lieu Ville Cathédrale d'Ajaccio Ajaccio latitude longitude 41.917069;8.738114

Cathédrale d'Ajaccio Ajaccio Corse-du-Sud https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ajaccio/