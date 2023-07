Visite de la Cathédrale de Coutances, parties hautes et basses Cathédrale Coutances, 27 juillet 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Visite des parties hautes et basses de la Cathédrale de Coutances.

Interdit aux moins de 10 ans..

2023-07-27 11:00:00 fin : 2023-07-27 . .

Cathédrale Place du Parvis Notre-Dame

Coutances 50200 Manche Normandie



Visit of the upper and lower parts of the Cathedral of Coutances.

Forbidden to children under 10 years old.

Visita de las partes superior e inferior de la catedral de Coutances.

No apto para niños menores de 10 años.

Besichtigung des oberen und unteren Teils der Kathedrale von Coutances.

Für Kinder unter 10 Jahren verboten.

