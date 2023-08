Visite commentée de la Cathédrale Cathédrale Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Visite commentée de la Cathédrale Cathédrale Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Visite commentée de la Cathédrale 16 et 17 septembre Cathédrale Dominant la butte de Clermont, la cathédrale en pierre de Volvic est un chef-d’œuvre de l’art gothique. Elle conserve un extraordinaire mobilier, des peintures murales et des vitraux médiévaux exceptionnels. Cathédrale place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Cathédrale Adresse place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Cathédrale Clermont-Ferrand latitude longitude 45.778043;3.085561

Cathédrale Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/