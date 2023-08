Les transformations de la cathédrale du XIIIe siècle à nos jours Cathédrale Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

Cette visite retracera les transformations extérieures et intérieures de l’édifice et son aménagement, du XIIIe siècle à nos jours : destructions, achèvement, évolution de la liturgie et du goût.

Cathédrale place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

