Concert d’orgue Cathédrale Bayeux, 11 août 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Pierre-François Purson jouera des oeuvres de Mendelssohn, Brahms, Tournemire, Franck et Liszt..

2023-08-11 21:00:00 fin : 2023-08-11 22:30:00. .

Cathédrale

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Pierre-François Purson will play works by Mendelssohn, Brahms, Tournemire, Franck and Liszt.

Pierre-François Purson interpretará obras de Mendelssohn, Brahms, Tournemire, Franck y Liszt.

Pierre-François Purson wird Werke von Mendelssohn, Brahms, Tournemire, Franck und Liszt spielen.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité