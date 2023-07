Concert d’orgue Cathédrale Bayeux, 4 août 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Jean L’Ange jouera des oeuvres particulièrement adaptées à l’orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale de Bayeux..

2023-08-04 21:00:00 fin : 2023-08-04 22:30:00. .

Cathédrale

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Jean L’Ange will play works specially adapted to the Cavaillé-Coll organ at Bayeux Cathedral.

Jean L’Ange interpretará obras especialmente adaptadas al órgano Cavaillé-Coll de la catedral de Bayeux.

Jean L’Ange wird Werke spielen, die besonders für die Cavaillé-Coll-Orgel in der Kathedrale von Bayeux geeignet sind.

Mise à jour le 2023-07-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité