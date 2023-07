Concert flûte et orgue Cathédrale Bayeux, 28 juillet 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

François Neveux et Jean-Michel Pérignon ont déjà donné un premier concert à la suite de la restauration du grand-orgue en juillet 1998..

2023-07-28 21:00:00 fin : 2023-07-28 22:30:00. .

Cathédrale

Bayeux 14400 Calvados Normandie



François Neveux and Jean-Michel Pérignon gave their first concert following the restoration of the great organ in July 1998.

François Neveux y Jean-Michel Pérignon dieron su primer concierto tras la restauración del gran órgano en julio de 1998.

François Neveux und Jean-Michel Pérignon hatten bereits ein erstes Konzert nach der Restaurierung der Hauptorgel im Juli 1998 gegeben.

