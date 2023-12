Concert Commémoratif dédié aux Victimes du Séisme de 1988 en Arménie Cathédrale Apostolique Arménienne des Saints Traducteurs Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

Concert Commémoratif dédié aux Victimes du Séisme de 1988 en Arménie Samedi 16 décembre, 17h00 Cathédrale Apostolique Arménienne des Saints Traducteurs 15€ / 10€ / Gratuit pour les moins de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

Fin : 2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

Concert Commémoratif dédié aux Victimes du Séisme de 1988 en Arménie.

Le Centre Culturel Sahak-Mesrop est honoré de vous inviter à un concert exceptionnel en mémoire des victimes du séisme du 7 décembre 1988. Rejoignez-nous pour une soirée empreinte de solennité et de beauté musicale à la Cathédrale Apostolique Arménienne des Saints Traducteurs.

Date et Heure :

Samedi 16 décembre 2023 à 17h00

Lieu :

Cathédrale Apostolique Arménienne des Saints Traducteurs

339 Av. du Prado, 13008 Marseille

Cette soirée prend une importance particulière alors que nous célébrons le 850e anniversaire du décès de Nerses Chnorhali, une figure emblématique. Le programme captivant de la soirée sera présenté par le Chœur Sahak-Mesrop, dirigé par Garik Kiurkchian, et mettra en avant des artistes comme :

Soprano : Lusine Gasparyan, Naira Abrahamyan

Piano/Orgue : Jean-Jacques Bedikian, Guévorg Ananyan

Violon : Julien de Maria

La chorale d’enfants Etchmiadzine dirigée par Aram Balyan

Rejoignez-nous pour une soirée mémorable, où la musique devient un hommage vibrant à la mémoire des victimes du séisme de 1988. Votre présence et votre soutien sont essentiels pour rendre cet événement significatif. Ensemble, partageons un moment de recueillement et de célébration de la vie à travers l’art et la musique.

Les billets sont disponibles au prix de :

15€ (Tarif normal)

10€ (Tarif enfant)

Gratuit pour les moins de 8 ans

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Cathédrale Apostolique Arménienne des Saints Traducteurs 339 Av. du Prado, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]