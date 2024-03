« Cathares ». Visite avec la commissaire d’exposition Couvent des Jacobins Toulouse, mercredi 24 avril 2024.

« Cathares ». Visite avec la commissaire d’exposition Découverte guidée avec la commissaire d’exposition. Mercredi 24 avril, 16h00 Couvent des Jacobins Afin d’éviter l’attente en caisse, nous vous conseillons de prendre un billet en ligne.

Début : 2024-04-24T16:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T16:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Cette visite guidée se déroule sur le site historique du Couvent des jacobins.

En compagnie de Laure Barthet, directrice du Musée Saint-Raymond et commissaire de l’exposition, vous découvrirez de manière privilégiée les différentes thématiques abordées dans l’exposition « Cathares ».

Pour aller plus loin et découvrir l’autre partie de l’exposition, suivez une visite avec la Commissaire au Musée Saint-Raymond.

Dates :

mercredi 24 avril

mercredi 15 mai

mercredi 5 juin

mercredi 25 septembre

mercredi 16 octobre

mercredi 20 novembre

mercredi 11 décembre

Heure de la visite : 16h00

Durée : 1h

Pour les mineurs, la présence d’un adulte accompagnateur, muni d’un billet, est obligatoire.

Tarifs : 17 € / 13 € / 5 €

Ce tarif comprend le billet d’entrée et la visite guidée avec la commissaire d’exposition sur le site du Couvent des Jacobins.

Prolongez votre expérience en suivant une visite avec la commissaire au Musée Saint-Raymond.

Ce billet n’est pas réutilisable pour visiter les expositions plus tard.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par l’État (ministère de Culture) qui lui apporte à ce titre un soutien financier exceptionnel.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l'année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l'ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

exposition cathares