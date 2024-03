« Cathares ». Toulouse dans la croisade Couvent des Jacobins Toulouse, vendredi 5 avril 2024.

« Cathares ». Toulouse dans la croisade Cathares, croisade, châteaux, inquisition, bûchers… autant de termes et d’images qui sont associés à la croisade contre les Albigeois (1209-1229). 5 avril 2024 – 5 janvier 2025 Couvent des Jacobins Afin d’éviter l’attente en caisse, nous vous conseillons de prendre un billet en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T10:00:00+02:00 – 2024-04-05T18:00:00+02:00

Fin : 2025-01-05T10:00:00+01:00 – 2025-01-05T18:00:00+01:00

Cette exposition inédite, conçue par le Musée Saint-Raymond, présente les événements et rebondissements qui ont émaillé la croisade contre les Albigeois mais aussi la question de l’hérésie dite « cathare », autour des débats qui animent actuellement la communauté des historiens.

Près de 300 objets sont exposés dans les deux sites qui accueillent l’exposition, le Musée Saint-Raymond et le Couvent des Jacobins : documents d’archives exceptionnels prêtés par des institutions prestigieuses telles que la Bibliothèque nationale de France ou les Archives nationales, objets archéologiques inédits, œuvres sculptées ou peintes, matériel de reconstitution historique de qualité scientifique (costumes, armement)…

Des dispositifs sonores, numériques et interactifs enrichiront votre expérience de visite. Le dispositif ludique tout public Trobador vous invitera à composer votre propre chronique de la croisade contre les Albigeois.

Ne manquez pas ce rendez-vous avec l’histoire de Toulouse et de l’Occitanie !

Les textes de l’exposition sont traduits en occitan, anglais et espagnol.

Exposition présentée du 5 avril 2024 au 5 janvier 2025, au Musée Saint-Raymond et au Couvent des Jacobins.

Ouverte du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Fermée les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

Billet d’entrée unique permettant d’accéder une fois aux deux sites pendant toute la durée de l’exposition. La visite peut commencer indifféremment par l’un ou l’autre site.

Avec ce même billet, vous pouvez aussi visiter le site historique du couvent des Jacobins.

Tarifs : 12 € / 8 €.

Gratuité : enfants de moins de 6 ans, détenteurs du Pass Tourisme, détenteurs d’un Pass Annuel du Musée Saint-Raymond ou du Couvent des Jacobins.

Graphisme de l’affiche : Guillaume Lamarque/Direction Musées et Monuments (Mairie de Toulouse).

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par l’État (ministère de Culture) qui lui apporte à ce titre un soutien financier exceptionnel.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l'année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l'ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

