Tursac Dordogne Tursac L’association Evasion Culturelle de Tursac vous propose ce spectacle hors du temps avec le récit “Cathares, Le destin inachevé” par Olivier de Robert.

” Au 13e siècle, le Midi de la France fut ravagé par une guerre terrible, destinée à mettre au pas le comte de Toulouse, défenseur des hérétiques cathares. S’ensuivirent les temps noirs de la persécution…

Pour revenir sur cette page d’histoire, des origines à l’Inquisition en passant par la Croisade, Olivier de Robert propose un véritable voyage dans le temps, où le spectateur devient tour à tour paysan, moine, soldat ou proscrit. Ou l’art de conjuguer conte et vérité historique pour faire comprendre un moment essentiel de l’histoire occitane.” Site web : http://www.olivierderobert.net/ L’association Evasion Culturelle de Tursac vous propose ce spectacle hors du temps avec le récit “Cathares, Le destin inachevé” par Olivier de Robert.

