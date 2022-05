Caterpillar

Caterpillar, 26 mai 2022, . Caterpillar

2022-05-26 17:00:00 – 2022-05-26 Des lycéens en prise avec leur vie quotidienne au moment où leur lycée est envahi de chenilles processionnaires. Leurs métamorphoses parallèles, le regard scrutateur qu’on porte sur elles, notre questionnement de l’avenir tressent Caterpillar.

texte Rebecca Piednoir



Lycée Victor Hugo

sous la direction de Clara Le Picard

en collaboration avec l’enseignate Mme Falha

avec les élèves Mélina Abbes, Rifuhantulai Abdul Rauf, Naila Aboudou, Imane Alahiane, Assia Benzeroual, Zoé Caillet, Léa Clavier, Rihanna Coq-Agot, Cédric Fiandino, Walid Hamli, Ines Issa Ben Damdji, Swan Kardasz, Chaïma Kefida, Yousra Lehanine, Oumeida M’Madi, Amanda Marthine, Nourhene Mitt, Shaima Oubelaid, Sidra Oudjett, Samira Zoubeiri Moi, en fait, j’imaginais que ce serait plus agréable. Grandir. J’imaginais que cela serait plus bienveillant autour. Plus doux aussi. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, tout me semble poisseux.

Caterpillar, Rebecca Piednoir https://www.theatrejoliette.fr/programmation/21-22/caterpillar Des lycéens en prise avec leur vie quotidienne au moment où leur lycée est envahi de chenilles processionnaires. Leurs métamorphoses parallèles, le regard scrutateur qu’on porte sur elles, notre questionnement de l’avenir tressent Caterpillar.

texte Rebecca Piednoir



Lycée Victor Hugo

sous la direction de Clara Le Picard

en collaboration avec l’enseignate Mme Falha

avec les élèves Mélina Abbes, Rifuhantulai Abdul Rauf, Naila Aboudou, Imane Alahiane, Assia Benzeroual, Zoé Caillet, Léa Clavier, Rihanna Coq-Agot, Cédric Fiandino, Walid Hamli, Ines Issa Ben Damdji, Swan Kardasz, Chaïma Kefida, Yousra Lehanine, Oumeida M’Madi, Amanda Marthine, Nourhene Mitt, Shaima Oubelaid, Sidra Oudjett, Samira Zoubeiri dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville