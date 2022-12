Caterina Barbieri – Donato Dozzy. Aix-en-Provence, 21 janvier 2023, Aix-en-Provence .

Caterina Barbieri – Donato Dozzy.

2023-01-21 20:30:00 – 2023-01-21

EUR 25 25 La compositrice italienne Caterina Barbieri explore les effets psychophysiques de la répétition et de l'exploitation structurée de la musique, étudiant le potentiel polyphonique et poly-rythmique des séquenceurs afin de concevoir des dimensions géométriques intenses et complexes qui transcendent temps et espace. Son approche musicale place les rétroactions cognitives et intégratives entre humain et technologie au cœur de sa recherche sonore, se concentrant sur un usage inventif de l'informatique et de techniques de séquençage complexes afin de déclencher des hallucinations spatio-temporelles.



Peu de DJ et de producteur·ices sont aussi largement et universellement acclamé·es dans les cercles techno que l’Italien Donato Dozzy. Il a une capacité rare à travailler dans l’esprit des gens, que ce soit dans un cadre contemporain ou classique. Aussi énigmatique qu’il soit, aussi décontracté qu’il puisse paraître, il est un artiste qui dévoile constamment de nouvelles œuvres. Affichant une grande variation en termes de son et de méthode sur de nombreuses sorties chaque année dont certaines paraissent sur son label Spazio Disponibile, il réalise également des installations pour des espaces publics et des musées, utilise des instruments de musique obscurs, collabore avec des producteurs partageant les mêmes idées, des chanteurs classiques ou des artistes visuels.

Invitation exceptionnelle et exclusive pour cette soirée de clôture à deux artistes italiens de la scène musicale électronique jamais encore programmé·es à Aix-en-Provence et Marseille : Caterina Barbieri et Donato Dozzy.

