CATCHY PERIL Morrison’s Marseille, vendredi 15 mars 2024.

CATCHY PERIL ♫Nuclear Post-Punk♫ Vendredi 15 mars, 21h00 Morrison’s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T21:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T21:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:30:00+01:00

CATCHY PERIL (Nuclear Post-Punk) Marseille – FR

Dans un grésillement de tubes cathodiques, des mélodies vaporeuses surfent sur une pulse sauvage. L’énergie irascible du post-punk flirte avec des sonorités électro voluptueuses, glam et psychédéliques.

Basse, batterie, guitare et synthé : quatre mômes espiègles, planqués sous un trench-coat, jouent les entremetteurs sur un dancefloor en péril. Mon premier est à la fête, mon second fait frémir.

Entre crasse et paillettes, Catchy Peril se révèle dans le paysage rock Inde comme une tâche de sauce Gravy sur un négligé de soie.

https://youtu.be/pDQGnRRuz_k?si=RvQfO-COY2V3ozud

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Morrison’s 17 Place Notre Dame du Mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Catchy Peril », « cache_age »: 86400, « description »: « //COME CLOSER //nnDebut SinglennComposition : Benjamin Delair / Louise BaudunArrangements : Catchy Peril nEnregistrement et mixage : Jearc au Local 54 StudionMastering : Lu00e9o JoussenMerci u00e0 Gabriel Mas pour les prises synthu00e9nnRu00e9alisation : Nicolas Lu00e9otier / Benjamin DelairnFigurants : Marjorie, Eden Cosmo, Etienne, Mathu00e9o, Jearc, Catchy Peril (Benjamin, Louise, Paul, Kevin)nnCONTACTnnInfos/booking : catchyperil@gmail.comnnInstagram: https://www.instagram.com/catchy_peril?igsh=ZWNuNDA5N3lqajMznnFacebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555198564591 », « type »: « video », « title »: « Catchy Peril – Come Closer (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/pDQGnRRuz_k/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=pDQGnRRuz_k », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCEpoPjwWWfmWU5h2y_NwIYg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/pDQGnRRuz_k?si=RvQfO-COY2V3ozud »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]