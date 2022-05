CATCH IMPRO saison 16 épisode 4 Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs SAMEDI 21 mai 2022

Spectacle à 20h (ouvertures des portes à 19h30)

Petit Kursaal de Besançon Un feu d’artifice pour conclure la saison ? Vous en verrez de toutes les couleurs !

Pour cet ultime épisode de la saison, vous aurez en première partie les Parents Maudits qui se verraient bien éduquer le turbulent binôme de 2 for Queen. Crise de rire en perspective !

Dans un deuxième temps, Les Amis Corne viendront jeter encore quelques paillettes sur scène au risque de faire parler encore Jacqueline et Viviane, prêtes à bondir… Le catch impro. est un spectacle d’improvisation théâtrale réunissant les meilleurs improvisateurs de nos Compagnies.

Pourquoi un catch ? Parce que les comédiens improvisent 2 contre 2, au sein de saynètes parodiant des reprises de catch.

Un spectacle créatif, unique et éphémère de théâtre d’improvisation. Tarifs : 11€ normal / 8€ réduit* + 0,50 € sur place

(* réduit : étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, intermittents, porteur carte Cézam)

BILLETTERIE en ligne ouverte jusqu’au 21 mai à 12h : https://urlr.me/hg2p4

Partenaire Pass culture. Petit Kursaal de Besançon 2 Place du Théâtre Besançon

