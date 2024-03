CATCH-IMPRO PROFESSIONNEL ESPACE CULTUREL YVES RENAULT Chambray Les Tours, vendredi 26 avril 2024.

Du catch ?Presque : de l’improvisation théâtrale !Les improvisateurs s’échauffent, déterminés à se lancer. Dans les lumières et la fumée, un majestueux ring trône au centre de la salle. L’arbitre ajuste sa mauvaise foi, les commentateurs guettent les plus belles actions…Tenez-vous prêts pour deux rounds de joutes verbales, de mimes, de bons mots, d’histoires loufoques… d’impro !Le public n’est pas en reste : dans Catch-Impro, c’est vous qui votez pour désigner votre binôme de comédiens préférés. Les improvisateurs sont prêts à tout risquer pour gagner vos votes. Et pour corser le tout, c’est vous qui proposerez les thèmes des improvisations quiseront tirées au sort dans la soirée.Difficile de les piéger… venez quand même essayer !

Tarif : 12.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:30

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT 4 RUE JEAN PERRIN 37170 Chambray Les Tours 37