Catch impro – La piste aux étoiles Dix (Le) Maison de Quartier, 14 mai 2022, Nantes.

2022-05-14

Horaire : 20:30 23:00

Gratuit : non Tarif unique 5 € / réservation : www.billetweb.fr/catch-dimpro-la-piste-aux-etoiles Tout public

Mesdames et messieurs, petits et grands, entrez entrez sous le plus grand chapiteau d’improvisation de Nantes. Jongleurs, magiciens, équilibristes et dresseurs vont vous présenter des numéros uniques que Monsieur Loyal leur demandera de réaliser. Et choisissez celui qui vous aura le plus époustouflé.

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 51 44 https://lecollectifdudix.org/ contact@collectifdix.com https://www.facebook.com/diabolosnantesimpro/