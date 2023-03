Catch Impro LA COMETE, 6 octobre 2023, HESINGUE.

Catch Impro LA COMETE. Un spectacle à la date du 2023-10-06 à 20:30 (2023-03-14 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA MAIRIE DE HESINGUE (L-D-21002802/03/04) PRESENTE Durée : 1h20 Improvisation Le Catch’Impro : est un format bien connu des amateurs d’improvisation (joueurs et spectateurs !). Le format, conçu pour casser les codes du match, est un format compétitif se jouant en 2 contre 2. Chaque duo, qui doit présenter un nom et un thème d’équipe qui leur est propre, va jouer plusieurs improvisations aÌ l’issue desquelles le public va voter pour l’un ou l’autre des duos. Réputeì pour sa rapidité, son intensité et sa haute capacité humoristique, le catch’impro est une excellente alternative au match d’improvisation, plus lourd en décorum. Un Catch’Impro est toujours géré de main de maître par un arbitre officiel de la FICI (Fédération Internationale de Catch Impro). Ce personnage haut en couleur est le véritable garant du bon déroulement de la soirée, est impartial et juste. Son rôle est essentiel pour canaliser les ardeurs des comédiens ! Un Catch’Impro dure environ 1 h 20 au bout desquelles les deux duos sont épuisés car ils ont tout donneì… pour votre plus grand plaisir. Réservation PMR : 03 89 81 01 15 Emmanuel Urbanet, Jennie-Anne Walker, Arnaud Joyet, Arnaud Tsamere

Votre billet est ici

LA COMETE HESINGUE 16 RUE DU 20 NOVEMBRE Haut-Rhin

LA MAIRIE DE HESINGUE (L-D-21002802/03/04) PRESENTE

Durée : 1h20

Improvisation



Le Catch’Impro : est un format bien connu des amateurs d’improvisation (joueurs et spectateurs !). Le format, conçu pour casser les codes du match, est un format compétitif se jouant en 2 contre 2. Chaque duo, qui doit présenter un nom et un thème d’équipe qui leur est propre, va jouer plusieurs improvisations aÌ l’issue desquelles le public va voter pour l’un ou l’autre des duos.

Réputeì pour sa rapidité, son intensité et sa haute capacité humoristique, le catch’impro est une excellente alternative au match d’improvisation, plus lourd en décorum. Un Catch’Impro est toujours géré de main de maître par un arbitre officiel de la FICI (Fédération Internationale de Catch Impro). Ce personnage haut en couleur est le véritable garant du bon déroulement de la soirée, est impartial et juste. Son rôle est essentiel pour canaliser les ardeurs des comédiens ! Un Catch’Impro dure environ 1 h 20 au bout desquelles les deux duos sont épuisés car ils ont tout donneì… pour votre plus grand plaisir.



Réservation PMR : 03 89 81 01 15

.17.0 EUR17.0.

Votre billet est ici