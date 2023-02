CATCH-IMPRO AMATEUR SALLE FRANCOIS MITTERRAND, 11 février 2023, BILLY BERCLAU.

Quatre duos de comédiens s’affrontent sur le ring pour votre plus grand plaisir…Entre histoires incroyables et défis insensés, préparez vous à une soirée de rires et de rebondissements ! Un spectacle où VOUS prenez le pouvoir : proposez vos thèmes, votez, et faites gagner votre duo préféré ! CATCH-IMPRO AMATEUR

SALLE FRANCOIS MITTERRAND BILLY BERCLAU Rue François Mitterrand 62138

