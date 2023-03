Catch Impro (Achères) LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES ACHERES Catégories d’Évènement: Achères

Catch Impro (Achères) LE SAX, ESPACE MUSICAL D'ACHERES, 25 mars 2023, ACHERES. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:30. Tarif : 18.0 à 18.0 euros. R-2020-004237, 004385, 004387 CATCH IMPRO Catch Impro c'est quoi ? C'est du théâtre, oui oui ! Mais improvisé ! La bande de catcheurs fous (en alternance Arnaud Joyet, Fabien Strobel, Jennie-Anne Walker, Virginie Gritten, Simon Astier, Emmanuel Urbanet, Arnaud Tsamère…) est de retour pour enflammer le ring ! Encadrées par un arbitre qui s'octroie tous les pouvoirs, les deux équipes de deux catcheurs improvisateurs s'affronteront dans un combat théâtral sans merci.N° téléphone accès PMR : 0139118621

