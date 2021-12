Catch Impro 2022 Casino Théâtre, 23 mars 2022, Genève.

Catch Impro 2022

du mercredi 23 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022 à Casino Théâtre

Venez profiter du meilleur de l’impro et laissez-vous emporter par l’imagination débordante de 8 comédiennes et comédiens qui s’affrontent à l’occasion de la 17ème édition du Mondial de Catch Impro ! Après deux éditions annulées, nos quatre équipes de Belgique, France, Québec et Suisse, sont à nouveau réunies sur scène dans le but de vous offrir du grand spectacle. Et surtout n’oubliez pas : c’est à vous seul de décider qui sera le grand vainqueur de cette nouvelle édition ! Christian Baumann et Sabine Caron – Suisse Cécile Giroud et Virginie Gritten – France Gilles Delvaulx et Amélie Saye – Belgique Joëlle Parré-Beaulieu et Pierre-Luc Fonk – Québec Maîtres de cérémonie : Matthias Mätzler et Julien Sonjon Maîtres de jeu : François Briard et Sarkis Ohanessian

CHF 30.- / 25.-

17ème édition du Mondial de Catch Impro

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève



2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T22:00:00;2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T22:00:00;2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:00:00;2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T22:00:00;2022-03-27T18:00:00 2022-03-27T20:00:00