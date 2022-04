Catch d’Impros Istres, 5 mai 2022, Istres.

3 3 La KIFFF accueille Le Mithe et Les F Prime !

Le catch d’impro c’est comme un match mais à 2 contre 2, encore plus rapide, plus intense et plus frappadingue avec costumes et personnages autorisés !

Première partie : La KIFFF vs Le MITHE (Marseille)

Mi-temps : buvette

Seconde Partie : La KIFFF vs Les F Prime (Aix-En-Provence)

Alors que depuis de nombreuses années La KIFFF participe au tournoi de catchs d’impros Li Catch Di Prouvençou réunissant les meilleures équipes de la région, LA KIFFF accueille à domicile ses concurrents et néanmoins amis pour une partie de rigolade !

