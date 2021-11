Saint-Yvi Médiathèque de Saint-Yvi Finistère, Saint-Yvi Catch d’impro Médiathèque de Saint-Yvi Saint-Yvi Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Yvi

Catch d’impro Médiathèque de Saint-Yvi, 21 janvier 2022, Saint-Yvi. Catch d’impro

Médiathèque de Saint-Yvi, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Catch d’impro ————- Improvisations théâtrales et humoristiques, en collaboration avec la compagnie Impro Libre. Réservation auprès de la médiathèque : 02 98 94 77 06. Tout public / famille.

Sur inscription

Improvisations théâtrales et humoristiques. Médiathèque de Saint-Yvi 27 bis Rue Jean Jaurès 29140 Saint-Yvi Saint-Yvi Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Yvi Autres Lieu Médiathèque de Saint-Yvi Adresse 27 bis Rue Jean Jaurès 29140 Saint-Yvi Ville Saint-Yvi lieuville Médiathèque de Saint-Yvi Saint-Yvi