Catastrophitude et citoyennification Maison De la Vie Associative Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Catastrophitude et citoyennification Maison De la Vie Associative, 10 mars 2022, Arles. Catastrophitude et citoyennification

Maison De la Vie Associative, le jeudi 10 mars à 18:30

L’université populiare du pays d’Arles (L’UPOP’Arles), en partenariat avec Pays d’Arles en Transition, invitent Jean-Pierre Reinmann pour aborder le thème de la “catastrophe” : plûtot que de le considérer comme un thème ” honteux “, autant mettre les sabots dans le plat et prendre à bras le corps la question de savoir si nous roulons vers l’abîme. Mais quel abîme justement ? A quelle vitesse ? Nos actions ont-elles un sens ? Cette nouvelle conférence essaye d’éclairer cette question, toujours sur un mode décontracté et dans le but de remettre en perpective la place du citoyen dans les débats à venir! Kiddonk Sysnetoua, alias Jean-peirre Rienmann est chercheur théâtral en physique populaire. Ingénieur-enseignant en électricité et comédien, il s’intéresse aux énergies renouvelables depuis quarante ans et souhaite rétablir quelques vérités car, dit-il, ” _on dit pas mal de bêtises sur le sujet_ “.

Entrée libre

Le professeur Kiddonk Sysnetoua met les sabots dans le plat : roulons-nous vers l’abîme ? Enjeux écologiques : cet ingénieur-enseignant et comédien nous fait réfléchir sur un mode décontracté ! Maison De la Vie Associative 3, boulevard des Lices, Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:30:00 2022-03-10T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Maison De la Vie Associative Adresse 3, boulevard des Lices, Arles Ville Arles lieuville Maison De la Vie Associative Arles Departement Bouches-du-Rhône

Maison De la Vie Associative Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Catastrophitude et citoyennification Maison De la Vie Associative 2022-03-10 was last modified: by Catastrophitude et citoyennification Maison De la Vie Associative Maison De la Vie Associative 10 mars 2022 Arles Maison de la Vie Associative Arles

Arles Bouches-du-Rhône