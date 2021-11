CATASTROPHE Scène 55, 7 mai 2022, Mougins.

Depuis sa création en 2016, **Catastrophe** surprend par ses entreprises artistiques décalées. Côté scène, le groupe est à l’affiche des festivals (Francofolies, We Love Green, Rock en Seine, Printemps de Bourges, etc.) et programmé à l’étranger (Tokyo, Beyrouth, Varsovie…). Sorti en 2019, l’album _**GONG!**_ – conçu au Centquatre, à Paris – est pensé comme une comédie musicale dans laquelle 6 personnages – l’inquiétude (Blandine), le rire (Arthur), la foi (Pierre), le regard (Carol), la colère (Bastien) et l’ennui (Pablo) – se retrouvent dans une pièce et se demandent comment arrêter le temps. _GONG!_ parle d’écologie, de nos vies, fragiles et ultra-connectées. Musicalement, c’est l’assemblage improbable de Kendrick Lamar et Jacques Demy, Orelsan et Gilberto Gil, Brigitte Fontaine et Arcade Fire. **Sur scène,** cet album devient un spectacle musical, visuel et chorégraphique innovant et lumineux, qui déroule l’esthétique rétro et colorée de la nu-soul (Kamasi Washington, Tank and the Bangas…). La magie est immédiate et jubilatoire. Cette joyeuse énergie collective satisfait un besoin d’imprévu et déclenche une soudaine envie de danser sur la table. [[http://lacatastophe.fr](http://lacatastophe.fr)](http://lacatastophe.fr) **Conception :** Groupe Catastrophe **Écriture, chant, danse :** Blandine Rinkel **Compostion, chant, claviers :** Pierre Jouan **Chant, danse, claviers :** Arthur Navellou **Chant, batterie :** Bastien Bonnefont **Chant, percussions, claviers :** Carol Teillard **Basse, chant :** Pablo Brunaud **Chorégraphie :** Dorine Aguilar **Danseuses :** Dorine Aguilar et Clément Gyselinck **Costumes (design) :** Coralie Marabelle **Costumes (réalisation) :** Isabelle Beaudoin (Atelier du Théâtre National de Bretagne), Julien de Caurel (Tailleur) et Coralie Marabelle **Lumières :** David Debrinay **Sonorisation :** Benoît Brière, Justine Herbert **Production déléguée :** 3C – Jimmy Kinast **Coproduction :** 3C, Théâtre National de Bretagne, LE CENTQUATRE

