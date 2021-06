CATASTROPHE Portail Coucou, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Salon-de-Provence.

CATASTROPHE

Portail Coucou, le vendredi 3 septembre à 20:00

Pop imprévisible et éveillée Tout pourrait être autrement. C’est avec cette idée en tête que Catastrophe vit, ne faisant jamais deux fois la même chose. Né en 2015 dans un squat nommé l’Amour, le groupe fondé par Pierre Jouan, Blandine Rinkel et Arthur Navellou souhaiterait ne rien s’interdire, quitte à risquer le ridicule. Que ce soit dans des cabarets, des forêts ou sur des plages vides, par des concerts qui sillonnent la France, des festivals d’été (Les Francofolies, We Love Green, Pete the Monkey…), une nuit de radio de 12h pour le nouvel an, une création au théâtre de la ville de Munich ou encore un périple en Pologne, Catastrophe imagine. En 2018, sur le label Tricatel, paraît le disque La nuit est encore jeune, précédé en 2017 d’un essai littéraire du même nom, aux éditions Pauvert/Fayard. Sur scène, la surprise est reine. Après avoir oscillé entre 3 et 20 membres, Catastrophe se cristallise autour de sept personnalités – Pierre, Blandine, Arthur, Bastien, Pablo, Carol et Mathilde – comme autant de Power Rangers avec leurs propres savoir-faire, leurs tours spéciaux. Kaléidoscope de genres musicaux, Catastrophe partage le même goût pour l’innovation que Kamasi Washington et Aquaserge, ou celui pour l’improvisation et l’expérimentation qu’on retrouve dans le hip-hop social de Kendrick Lamar ou dans la joie collective d’Arcade Fire. Tout change à chaque instant et c’est une chance. Tu danses ?

16,80€

♫Pop imprévisible et éveillée♫

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T20:00:00 2021-09-03T22:00:00