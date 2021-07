Catastrophe, Komorebi et Gabriel Tur en concert File7, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Magny-le-Hongre.

Catastrophe, Komorebi et Gabriel Tur en concert

File7, le vendredi 23 juillet à 20:30

**CATASTROPHE** Tout pourrait être autrement. C’est avec cette idée en tête que Catastrophe vit, ne faisant jamais deux fois la même chose. Sur scène, la surprise est reine, Catastrophe réunit six personnalités – Pierre, Blandine, Arthur, Bastien, Pablo et Carol – comme autant de Power Rangers avec leurs propres savoir-faire, leurs coups spéciaux. Kaléidoscope de genres musicaux, Catastrophe s’inspire de tout ce qu’ils aiment : de Kendrick Lamar à Jacques Demy, d’Orelsan à Gilberto Gil en passant par Brigitte Fontaine ou Arcade Fire. _Concert de Catastrophe proposé en formule live classique._ **KOMOREBI** Komorebi, en japonais, c’est cette image de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages des arbres. Après 3 ans de scène, Claire et Clara sortiront en avril 2021 leur premier EP “ICI”, qui raconte un chemin semé d’émotions à traverser pour se transformer. Derrière une écriture profondément poétique, les voix enivrent, les mélodies attrapent. Sʼinspirant de Camille et Flavien Berger, en passant par Jeanne Added et James Blake, KOMOREBI propose une musique oscillant entre synthés chavirants et rythmiques émotives. **GABRIEL TUR** Musicien autodidacte depuis son adolescence dans plusieurs formations rock-psyché tel que Cyd Jolly Rogers signé chez Microphone Recordings (Kid Francescoli, French 79, Oh! Tiger Mountain…), Gabriel Tur est également acteur et metteur en scène au sein du collectif Le Grand Cerf Bleu. Bien qu’il s’exprime dans la langue de Molière et que l’on sente dans l’écriture son amour de la chanson, sa musique est très influencée par la culture pop-électronique. Entre rockpsyché, éléctro-indie et chanson française, Gabriel Tur sort son tout premier EP Papillon Blanc en 2020. Des synthés planants aux refrains sucrés, l’humour, la critique sociale et l’invitation aux voyages rythment ses compositions. Mêlant subtilement la musique et l’art de la scène, l’utilisation de musique live est omniprésente dans son projet et derrière le musicien transparait l’aisance de l’acteur et la folie du performeur qui marquent chaque concert d’une originalité unique. Accompagné sur scène et en studio par Jean Thevenin leurs duo forme un équilibre subtil s’inscrivant dans la récente vague de pop française, ils surfent aux cotés de Flavien Berger, Cléa Vincent, Grand Blanc, Juliette Armanet et la bande de La Femme.

Votre été musical : File7 transforme son Parvis en oasis de fraîcheur musicale au mois de juillet avec Catastrophe, Komorebi et Gabriel Tur !

File7 4 rue des Labours 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T20:30:00 2021-07-23T23:00:00