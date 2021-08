Catastrophe – Gong ! Metronum, 15 septembre 2021, Toulouse.

Catastrophe – Gong !

Metronum, le mercredi 15 septembre à 20:00

### Pop française – comédie musicale [Catastrophe](https://www.facebook.com/events/843239699621657), c’est l’avant-garde de la pop française. Imprévisible, insolite et décalé, son leitmotiv sur scène, c’est la surprise. GONG ! est un show imprévisible, un concert / comédie musicale, autour des smartphones, du café, du temps qui s’accélère à l’heure de nos vies ultra-connectées. Allez vite vite vite, prenons le temps de les écouter ! Aussi bien musique à danser que musique à penser, Catastrophe flotte tel un fantasque ovni dans le paysage musical français. GONG!, c’est une intrigue autour du temps qui défile à toute allure, une comédie musicale qui met en scène 6 personnages aux caractéristiques bien démarquées : l’inquiétude, le rire, la foi, le regard, la colère et l’ennui. Au fil d’un show psychédélique s’écrit alors une mythologie de nos vies ultra-connectées et vulnérables. Inspiré à la fois par Starmania et les Talking Heads, ne cherchant pas à trancher entre Fela Kuti et Michel Legrand, ni entre le Big Bazar et Kendrick Lamar, Catastrophe imagine ce show collectif où l’on joue et chante à six, où l’on danse pour exprimer inquiétudes et joie, où la couleur l’emporte et où la lumière dessine un décor. Dans un monde parfois anxiogène, l’imagination a-t-elle encore un rôle à jouer ? Catastrophe répond de sa pop pétillante et planante par un grand « OUI » ! ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=53677294) //www.youtube.com/embed/OnSNWfCfIk4 ### ![]() ### Infos pratiques * Mercredi 15 septembre 2021 de 20h à 23h * Concert assis en grande salle * Respect des consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Tarifs : 15€ / 19€

