Catastrophe / Fragment de théâtre / Acte sans paroles – David Humeau et Yvon Lapous – Ça va arriver près de chez vous Onyx, 6 avril 2022, Saint-Herblain.

2022-04-06 du 6 au 8 avril 2022 à 20h30

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 du 6 au 8 avril 2022 à 20h30

Théâtre. Programme de 3 courtes pièces de Samuel Becket.Ces 3 pièces courtes et très peu jouées sont étrangement simples, drôles et tendues. Elles mélangent théâtre, théâtre d’images, chorégraphie. Ecrites entre 1956 et 1982, elles nous rappellent que Samuel Beckett est un des grands auteurs du XXe siècle, et que sa radicalité et son humour continuent de nous questionner sur l’absurde et la complexité de notre condition humaine. Comme si Groucho Marx ou Buster Keaton ou Charlot déambulait perplexe autour de la statue L’Homme qui marche de Giacometti. Comme l’inspecteur Colombo, il se gratterait la tête en se disant que là, dans ce mariage subtil du burlesque et du sacré, se trouve peut-être la clé de l’énigme. Pièce 1 – Acte sans paroles. Un personnage, projeté sur scène, tente d’agir sur une “nature” et des objets qui lui échappent dans un ballet burlesque et silencieux.Pièce 2 – Fragment de théâtre. Deux fonctionnaires comiques et tatillons fouillent dans le passé d’un homme indécis au bord du vide.Pièce 3 – Catastrophe. Un metteur en scène autoritaire et son assistante manipulent un acteur muet à la recherche d’une image qui pourrait “faire un malheur”. Textes : Samuel Beckett Mise en scène : David Humeau et Yvon Lapous Avec David Humeau, Delphy Murzeau, Yvon Lapous Scénographie ; Tim Northam Durée : 1h30 Dans le cadre du Ça va arriver près de chez vous

Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme