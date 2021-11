Wattrelos Bibliothèque Municipale (Centrale) Nord, Wattrelos Catastrophe à la bibliothèque Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Catastrophe à la bibliothèque Bibliothèque Municipale (Centrale), 17 décembre 2021, Wattrelos. Catastrophe à la bibliothèque

Bibliothèque Municipale (Centrale), le vendredi 17 décembre à 18:00

Tout est fin prêt pour le soir de Noël, les lutins sont prêts, les cadeaux attendent sagement dans la hotte d’être distribués à tous les enfants sages du monde entier. Mais il y a un problème… le Père Noël manque à l’appel, il a disparu ! Venez aider les lutins à se sortir de ce pétrin. Sinon le réveillon risque d’être bien triste cette année.

Entrée gratuite, sur réservation

Le père Noël a disparu Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T18:00:00 2021-12-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Bibliothèque Municipale (Centrale) Adresse 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos