Cataquiem Marseille 2e Arrondissement, 23 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Cataquiem Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement

2022-03-23 – 2022-03-25 Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Interprète dans Le Mur, Léa Menahem poursuit son exploration du clown de théâtre et sa collaboration au long cours avec l’auteur et metteur en scène Philippe Delaigue, pour sa première création Cataquiem.



Maurice, Choub et Titine sont trois clowns, dans un grand hangar, sorte d’antichambre pour l’au-delà, ils/elle accueillent, sous la direction de Patrick et de son minitel, des “boites à morts”. Passeur·euse·s d’âmes, ces créatures, dont la mémoire semble incertaine, réinventent avec maladresse et beauté les souvenirs des défunts. Mais cette ultime tentative de les réconcilier avec leur passé et de les conduire vers un ailleurs plus doux, ne semble malheureusement pas se passer comme prévu…



Des étagères remplies d’objets, une horloge capricieuse, un banc d’attente, aidé·e·s d’une très belle scénographie, où chaque détail a son importance, les interprètes incarnent avec justesse et humour notre humanité émouvante et cabossée.



Avec délicatesse, l’invraisemblable quintette explore la question de la mémoire et de la disparation dans nos vies intimes et dans celle de l’humanité

