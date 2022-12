De l’hôpital au Grand Bleu Catamaran HORIZON, itinérant, 26 juillet 2021, Ajaccio.

Entièrement gratuit pour les familles. Seuls les transports sont à la charge des parents jusqu’à Marseille (Aéroport ou Port de Corbières)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap moteur mi

Au fil de son expérience SALV a pu mesurer l’importance d’inscrire dans la vie de l’enfant des expériences positives et extrêmement belles. Pour cela, de grands projets sont réalisés, en lien avec l’hôpital et en prolongement des séjours de soins au Phare des Sourires, lieu de vie et maison médicalisée de l’association. Précédés de plusieurs mois de préparation, ces projets sont loin d’être un superflu, une fantaisie, mais font, eux aussi, entièrement partie du parcours de soins et sont approuvés par les soignants. De vrais défis pour les enfants qui se dépassent et acquièrent de la confiance en soi. Des rêves qui les transportent loin de la maladie et leur donnent envie de se battre. Ainsi, des projets comme « De l’Hôpital au Grand Bleu », complètent la prise en charge des enfants.

Bien loin de l’hôpital, le catamaran nommé HORIZON navigue plus de 70 jours par an répartis sur plusieurs séjours. A son bord, durant les traversées vers la Corse ou la Sardaigne, dix enfants en rémission, en cours de traitement et en soins palliatifs, sous l’œil du capitaine Frédéric Sotteau, fondateur et directeur de l’association. Eaux turquoise, paysages à couper le souffle, rencontres avec les animaux marins de Méditerranée dans le but de se libérer et de lâcher prise.

S’évader, larguer les amarres pour prendre le large et se ressourcer. Nous sommes bien loin de l’hôpital, et pourtant tout est là, le médecin et les soins, les analyses de sang et les surveillances. Il y a des dizaines de choses en plus, à commencer par des copains et un magnifique bateau préparé spécialement pour ces enfants pour un moment unique de liberté et l’horizon à perte de vue.

Les expéditions durent habituellement 9 jours. Le présent séjour est plus court (6 jours) étant donné les pathologies lourdes et l’état de la plupart des enfants à bord, necessiant les soins permanants. Durant le voyage, les enfants découvrent la vie à bord, la culture de la mer. Ils redeviennent actifs et autonomes. Ils apprennent à naviguer, ils découvrent le patrimoine maritime et les joies de la plaisance : voile, navigation côtière et hauturière, baignade, plongée sous-marine, découverte du patrimoine maritime, de la faune et de la flore. Ils s’initient aussi à la préservation de l’environnement, et apprennent à prendre soin d’eux (relaxation, imagerie mentale, massage, stretching).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T07:00:00+02:00

2021-07-31T12:00:00+02:00

Sourire à la Vie