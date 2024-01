Spectacle – Living cartoon duet Catalyse Genève, 9 mars 2024, Genève.

Ce ciné-concert nous emmène à Hollywood, en plein bouillonnement créatif des années 20-30, dans le monde alors en pleine construction de l’animation avec une bande-son réalisée « à l’ancienne ». Des cartoons de Walt Disney, Tex Avery ou Ub Iwerks mais aussi des personnages tels que Betty Boop ou Félix le Chat sont projetés à l’écran. Sur scène, une comédienne et une musicienne doublent les animations en live. Elles réalisent tout sous vos yeux : la musique, les bruitages et les voix des personnages. Les cartoons prennent vie ! Une performance à l’humour décapant, mêlant virtuosité, poésie et comique burlesque, qui s’adresse aux petits comme aux grands.

Sophie Lavallée & Camille Phelep

Co-Production : Gommette Production

