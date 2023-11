Vocalyse – Chorale pop et ponctuelle Catalyse Genève, 25 janvier 2024, Genève.

Vocalyse – Chorale pop et ponctuelle Jeudi 25 janvier 2024, 19h00 Catalyse CHF 80.-

Sur 4 séances, à partir de janvier, vous aurez l’opportunité de vous réunir avec d’autres mélomanes sur des chansons pop entraînantes. Rejoignez-nous, apprenez la partition pour votre voix et préparez un répertoire varié à plusieurs voix!

3 chansons au programme

Everything – Michael Bublé

I saw her standing there – The Beatles

Every breath you take – The Police

4 séances de travail

Jeudi 25 janvier 2024 (19h – 21h30)

Jeudi 7 mars 2024 (19h – 21h30)

Jeudi 25 avril 2024 (19h – 21h30)

Mercredi 29 mai 2024 (19h – 22h) – Répétition générale

1 concert

Le week-end du 8 et 9 juin, à définir

Accompagné par 4 musiciens pros

Inscrivez-vous

Inscription avant le 10 décembre 2023, sur catalyse.ch

Tarif : CHF 80.- pour le cycle complet

Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Genève 1208 +41 22 700 64 75 http://www.catalyse.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.catalyse.ch/cours/cours-de-chant/vocalyse/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/catalyse/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:30:00+01:00

