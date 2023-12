Spectacle – Les yeux ouverts – Ici Baba Catalyse Genève, 20 janvier 2024, Genève.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

En musique, Catherine et Samir, évoquent les émotions et les sensations : ils se fâchent, questionnent, cherchent, alertent, réapprennent à « respirer » et surtout, ils continuent à s’émerveiller du vaste monde, les « yeux (grands) ouverts ». Un spectacle qui regroupe tous les ingrédients caractéristiques du duo Ici Baba : exploration des nombreux instruments sur scène, joutes verbales entre les deux artistes, humour fantasque, poésie, chansons-jeux participatives, joie partagée avec le public d’enfants, complicité avec le public d’adultes.

Catherine De Biasio (création, chant, batterie, vents, percussions, basse)

Samir Barris (création, guitare, chant, basse, composition, paroles)

Comment se passe les spectacles Grenadine ?

15h – 16h : un spectacle

16h : un goûter

16h30 – 17h15 : un atelier

Tarifs

Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Genève 1208 +41 22 700 64 75

