Atelier – Découverte de l’improvisation théâtrale Catalyse Genève, 14 décembre 2023, Genève.

Atelier – Découverte de l’improvisation théâtrale Jeudi 14 décembre, 19h30 Catalyse CHF 30.-

Comment gérer l’imprévisible ? Comment embrasser l’incertitude et développer notre créativité ? Comment prendre confiance en soi et améliorer sa relation aux autres ? Comment se sentir plus libre ?

Encadrés dans un climat de bienveillance et de légèreté, et à travers des exercices ludiques, la prise de conscience de soi et des autres, du corps et des mouvements, de la voix et de l’espace, des mises en situation parfois loufoques, Elodie propose cet atelier d’improvisation théâtrale qui vous aidera non seulement à améliorer votre expression orale et corporelle, mais aussi à développer l’écoute active, l’esprit d’équipe ou, encore, la créativité.

Professeure

Elodie pratique le théâtre au Conservatoire depuis ses 7 ans. Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Lausanne en 2003, elle explore l’actorat à travers différents univers, passant du théâtre classique au théâtre contemporain ou encore à l’écriture de plateau. Elle participe à pas moins d’une trentaine de créations de spectacles professionnels.

Inscriptions

Inscrivez-vous sur catalyse.ch

Délai d’inscription : lundi 11 décembre

Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Genève 1208 +41 22 700 64 75 http://www.catalyse.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.catalyse.ch/events/programme-general/decouverte-de-limprovisation-theatrale/ »}] [{« link »: « https://www.catalyse.ch/events/programme-general/decouverte-de-limprovisation-theatrale/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/catalyse/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T19:30:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

2023-12-14T19:30:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

DR