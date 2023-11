Nicolas Fraissinet en concert – REPORTÉ Catalyse Genève, 1 décembre 2023, Genève.

Nicolas Fraissinet en concert – REPORTÉ 1 et 2 décembre Catalyse CHF 30.- (plein tarif), CHF 22.- (tarif réduit : AVS, AI, Chômage, Apprenti, Étudiants), CHF 15.- (20ans20francs)

Les deux concerts des 1er et 2 décembre ne pourront malheureusement pas avoir lieu à ces dates. Les concerts seront reportés en 2024 (dates à venir prochainement) !

Première partie : Marie Jay

En parallèle de son spectacle grand format « Des étoiles dans les yeux », Nicolas Fraissinet revient à l’intimité de l’acoustique en faisant le choix des cordes sensibles. Celles que l’on caresse d’un coup d’archet et celles que le piano martèle avec énergie.

En duo avec la violoniste Rosalie Hartog, avec qui il joue depuis plusieurs années, Nicolas Fraissinet revisite les chansons de son nouvel album ainsi que d’autres de ses albums précédents, sous un visage neuf et organique, dans lequel l’émotion frappe et caresse avec la virtuose énergie de deux instruments à fleur de peau.

Nicolas Fraissinet (Piano, Voix, Programmations) et Rosalie Hartog (Violon)

Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Genève 1208 +41 22 700 64 75 http://www.catalyse.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.catalyse.ch/events/programme-general/nicolas-fraissinet-2023/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/catalyse/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:15:00+01:00

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T21:15:00+01:00

DR