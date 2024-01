Catalogue number 3 : atelier pour adultes Bétonsalon Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 14h30 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Informations & réservations :

publics@betonsalon.net ou +33.(0)1.45.84.17.56

Un atelier destiné aux adultes pour découvrir l’art de la reliure.

« J’ai l’impression aujourd’hui qu’à partir de mes 15/16 ans je n’ai jamais cessé d’écrire » écrit à la main Jean-Noël Herlin sur l’une de ses notes. Depuis plus de 65 ans, d’abord à la plume puis au stylo-bille, il remplit pêle-mêle de son écriture et ses dessins cahiers, journaux et bloc-notes. Après avoir choisi papiers, lignes et carreaux, formats et couvertures, essayons-nous à différentes techniques de reliure pour nous lancer dans la fabrication de nos propres carnets afin, qu’à notre tour, nous puissions les remplir compulsivement de nos mots et images !

Bétonsalon 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris

Contact : https://www.betonsalon.net/tous-nos-ateliers-sont-gratuits-et-suivis-d-un +33145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/tous-nos-ateliers-sont-gratuits-et-suivis-d-un

Susie Richard et Annarosa Spina